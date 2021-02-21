Yaban hayvanları için ormanlık alana yem bırakıldı

Karabük’te kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alana saman ve buğday bırakıldı.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi amacıyla yemleme çalışması yaptı. Çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçen ekipler ormanlık alana saman ve buğday bıraktı.