Verem Savaş Derneği Başkanı Üstün oldu

Karabük’te faaliyet gösteren Verem Savaş Derneği’nin gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulu’nda Ömer Üstün derneğin yeni başkanı oldu.

Karabük Verem Savaş Derneği, yaşanılan olumsuzlukların ardından Olağan Genel Kurulu dernek binasında gerçekleştirildi. yaptı. Tek liste ile girilen seçimde derneğin yeni başkanı Ömer Üstün seçildi.

Başkan Üstün, "Yaşanan tüm tatsızlıkların üstüne sünger çektik. Kongremizi Karabük Verem Savaş Derneği’ne yakışır bir şekilde gerçekleştirdik. Karabük Verem Savaş Derneği Eski Başkanı rahmetli Nevzat Akçin’den aldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Yüce Allah yüzümüzü kara çıkartmasın. Bütün dernek üyelerimize teşekkür eder, başta Nevzat Akçin olmak üzere ahirete irtihal etmiş bütün üyelerimize Allah’tan rahmet dilerim" dedi.