Vatandaşın kimlik başvuruları evlerinde alınıyor

Karabük’te, 1121 vatandaşın yeni kimlik kartı başvuruları evlerinde alındı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personelleri tarafından adreste nüfus hizmeti projesince yaş, sağlık sorunları ve fiziksel engelleri nedeniyle Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelemeyen asırlık çınarların ve vatandaşların evlerine gidilerek kimliklerini verilmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar Karabük merkezde 550, Safranbolu ilçesinde 359, Eskipazar ilçesinde 112, Yenice ilçesinde 48, Eflani ilçesinde 33 ve Ovacık ilçesinde 19 olmak üzere il genelinde 1121 vatandaşın başvuruları evlerinde alınarak yeni kimlik kartları teslim edildiği kaydedildi.