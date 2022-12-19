Vatandaşı dolandırılmaktan kurtaran güvenlik görevlisine Vali Gürel’den “teşekkür belgesi”

Karabük’te kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcıya para göndermeye çalışan kişiye engel olan banka görevlisine Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Vali Fuat Gürel, kendisini telefonla arayarak polis olduklarını söyleyen kişilere talep ettikleri 100 bin lirayı göndermek üzereyken özel bir banka şubesinde görev yapan güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde vatandaşın dolandırılmasını Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN Uygulaması) sayesinde engelleyen özel güvenlik görevlisi Volkan Dereli’yi “teşekkür belgesi” ile ödüllendirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile banka görevlilerinin yer aldığı programda, özel güvenlik görevlisi Volkan Dereli’yi duyarlılığı ve vatandaşın telefon yoluyla dolandırılmasını engellediği için tebrik eden Vali Fuat Gürel, vatandaşlardan kendilerini arayarak polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para talep eden şahıslara itibar etmemelerini ve en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak güvenlik güçleri le irtibata geçmeleri konusunda hatırlatmalarda bulundu.