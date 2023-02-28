Valilikten binaların depreme dayanıklılık testi açıklaması

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından vatandaşların mevcut yapıların deprem güvenliği konusundaki endişeleriyle ilgili Karabük Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem afeti sonrasında tüm vatandaşlar tarafından mevcut yapılarının deprem güvenliğinin merak edildiği, bu durumun endişe ve tedirginliğe neden olduğu belirtildi. Açıklamada, "İlimizde 2011 yılından itibaren istisnai şartlar dışında tüm yapılar Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapı denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir. Yapı denetim kuruluşlarının yapı ruhsatı alınması aşamasında sorumluluğu başlamakta olup, yapımın her aşamasında denetim görevleri sürmektedir. Bu çerçevede yapılacak işlemler arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izinli laboratuvarlar ve yapı denetim kuruluşu teknik personeli gözetiminde betonarme, donatı çeliği numuneleri ve beton döküm sırasında beton numuneleri alınması ve deneye tabi tutulması bulunmaktadır. Yapı denetim kuruluşlarının yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra 15 yıl taşıyıcı sisteme ilişkin sorumlulukları sürmektedir" denildi.

Vatandaşlar tarafından talep edilen mevcut yapıların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi iş ve işlemlerinin, yürürlükte bulunan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği çerçevesinde yapılabildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapı Denetim Kuruluşları sorumluluğunda tamamlanan mevcut binaların, deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi için ilgili yapı denetim firması ve ruhsat veren idaresi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Bilinçsiz ve denetimsiz yapılacak işlemlerin yapı taşıyıcı sisteminde hasar oluşturabileceği ve bu durumun yapının kullanım ömrünü ve dayanımını düşürebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yapı Denetimi olmadan inşa edilmiş binaların deprem risk analizleri inşaat mühendisleri ve Bakanlığımızca yetkilendirilmiş lisanslı kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir. Lisanslı kuruluşlar listesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü Web sitesinden ulaşılabilmektedir."