Vali vatandaşları evinde ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ile birlikte aileleri evinde ziyaret eden Gürel, ailelerin talep ve şikayetlerini dinliyor. Vatandaşların isteklerini not alan Gürel, çözümleri için talimat veriyor.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden aileler, nazik ziyareti için Vali Fuat Gürel ile Sosyal Yardımlaşma ve Vakıf Müdürü Canbaz’a teşekkür etti.