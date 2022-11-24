Vali, terör şehidi öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın annesini ziyaret etti

Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle 2017 yılında terör saldırısında Şehit olan Şenay Aybüke Yalçın’ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Şehit öğretmenin annesi Zehra Yalçın’a Özlem Aras Gürel tarafından çiçek takdim edildi.

Şehit öğretmenin kutsal emanetleriyle yakından ilgilenerek anne Zehra Yalçın ile sohbet eden Vali Gürel, “Aybüke kızımıza ve vatanımızın, birliği, bütünlüğü uğruna şehit olan bütün şehitlerimize 24 Kasım vesilesiyle rahmet diliyorum.” dedi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın başta olmak üzere tüm şehitler için dua edilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade anne Zehra Yalçın kendilerini unutmayan ve sık sık ziyaret Vali Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel ile beraberindeki protokol üyelerine teşekkür etti.

Vali Gürel’e ziyarette, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ile İlçe Müftüsü İsmail Temur’da eşlik etti.