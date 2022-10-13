Vali öğrencilerin mahkemesine katıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Adalet Bölümü öğrencilerinin Sulh Ceza Mahkemesinin ilgili alanında yer alan bir dava dosyasını canlandırdıkları senaryoyu takip eden Gürel, öğrencilerin performansını takdir etti.

Gürel’e; Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Üngören eşlik etti.

Eskipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyon binasında incelemelerde bulunan Gürel, öğlen yemeğini, pansiyon da kalan ve taşımalı eğitime tabi olan öğrencilerle birlikte yiyerek sohbet etti.

Adalet Bölümü öğrencilerinin Sulh Ceza Mahkemesinin ilgili alanında yer alan bir dava dosyasını canlandırdıkları senaryoyu takip eden Gürel ve protokol üyeleri öğrencilerimizi tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Okul Müdürü Çetin Mustafa Kapucuoğlu’dan eğitim planları ve okul hakkında bilgiler alan Gürel, sınıfları ziyaret etti. Elektrik Bölümü sınıfını ve atölyede uygulamalı eğitim alan öğrencilerle de bir araya gelen Gürel, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek ailelerine selamlarını iletmelerini istedi.