Vali muhtarların sorunlarını dinledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Eskipazar Gençlik Merkezi Toplantı Salonu’ndaki toplantıda; yatırımcı kurum müdürleri tarafından ilçede ve köylerde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında bilgi verildi. Toplantıda kürsüye gelerek bilgilendirmelerde bulunan kurum müdürleri kendi kurumlarını ilgilendiren konularda mahalle ve köy muhtarları sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdi.

Muhtarların tüm taleplerinin imkanlar ve program çerçevesinde değerlendirileceğini ifade eden Vali Fuat Gürel, belirtilen konuların takipçisi olacağını söyledi.