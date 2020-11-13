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Vali halk pazarında korona virüs denetimi yaptı

KARABÜK VALİSİ FUAT GÜREL, HÜRRİYET MAHALLESİ'NDE KURULAN HALK PAZARINDA KORONA VİRÜS (COVİD-19) DENETİMLERİNE KATILDI.

KARABÜK 13.11.2020, 18:08
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Vali halk pazarında korona virüs denetimi yaptı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Hürriyet Mahallesi’nde kurulan halk pazarında korona virüs (Covid-19) denetimlerine katıldı.

"Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla yapılan denetimlere katılan Vali Gürel’e, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ramazan Erakman ile Sebzeciler Balıkçılar Kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Cuma Kara eşlik etti.

Pazaryerinde resmi ve sivil polis ekipleri, zabıta ekipleri ve sivil denetim ekipleri tarafından uygulanan HES kodu sorgulamaları, sigara yasağı, maske, sosyal mesafe ve temizlik denetimlerini yerinde inceleyen Vali Gürel, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu.

Alınan kararların vatandaşların sağlığı için alındığını ifade eden Vali Gürel, bu kurallara uyulması ile salgından en kısa sürede kurtulabileceğini ifade etti.

Vali Gürel daha sonra Kemal Güneş Caddesi’nde denetimlere katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü resmi ve sivil ekipleri tarafından kentin en kalabalık ve işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi üzerinde yapılan maske, sigara yasağı ve sosyal mesafe uygulamaları inceleyen Vali Fuat Gürel, cadde üzerinde faaliyet gösteren esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu.
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