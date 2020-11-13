Vali Gürel’in eşinden öğrencilere tablet
KARABÜK VALİSİ FUAT GÜREL’İN EŞİ ÖZLEM ARAS GÜREL, KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNDEN UZAKTAN ERİŞİM İLE BAŞLAYAN 2020-2021 EĞİTİM YILINDA KADEMELİ OLARAK GEÇİLEN YÜZ YÜZE EĞİTİME HENÜZ BAŞLAMAYAN VE UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİ BİRİNCİ ARA TATİL ÖNCESİ EVLERİNDE ZİYARET EDEREK TABLET HEDİYE ETTİ.
Karabük Valisi Fuat Gürel’in eşi Özlem Aras Gürel, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan erişim ile başlayan 2020-2021 eğitim yılında kademeli olarak geçilen yüz yüze eğitime henüz başlamayan ve uzaktan eğitime devam eden öğrencileri Birinci Ara Tatil öncesi evlerinde ziyaret ederek tablet hediye etti.
2020-2021 eğitim-öğretim yılının birinci ara tatiline girecek olan minikleri evlerinde ziyaret ederek tablet hediye eden Gürel, minik öğrencilerin sevinçlerine ortak olmaya devam ediyor.
Evlerinde ziyaret ettiği miniklerle yakından ilgilenerek tablet, kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler veren Özlem Aras Gürel, çok çalışıp kendilerini geleceğe en güzel şekilde hazırlamaları yönünde tavsiyelerde bulunarak tatilde bolca kitap okumalarını istedi.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yasemin Canbaz’ın eşlik ettiği ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden aileler ve minik öğrenciler anlamlı ziyaret ve hediyeler için Özlem Aras Gürel’e teşekkür etti.