Vali Gürel’e ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz’ü ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Tarih boyunca verdiği var olma mücadelelerinden hep zaferle çıkmış olan yüce Türk milletinin; vatanını, bayrağını, milli ve manevi değerlerini hedef alan saldırılara karşı her zaman canı pahasına koruyacağını ifade eden Vali Gürel, vatan mevzu bahis olduğunda bu topraklarda “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır” şiarıyla, mermilerin, tankların, topların karşısında sıradağlar gibi duranların hiç bitmeyeceğini vurguladı.

Şehit aileleri ve gazilere verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Vali Gürel’e teşekkür eden Genel Başkan Gündüz, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.