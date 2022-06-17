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Vali Gürel’den Türk Kızılay’ına kurban bağışı

Karabük Valisi Fuat Gürel, ‘Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla başlatılan kurban bağışı kampanyasına destek vererek kurbanını Türk Kızılay’a bağışladı.

KARABÜK 17.06.2022, 15:45
Vali Gürel’den Türk Kızılay’ına kurban bağışı

Karabük Valisi Fuat Gürel, ‘Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla başlatılan kurban bağışı kampanyasına destek vererek kurbanını Türk Kızılay’a bağışladı.

Bağış makbuzu Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Av. Cemalettin Yavaşcı tarafından Vali Gürel’e takdim edildi. Yavaşcı "Vekalet yoluyla emanet edilen kurbanları, Türk Kızılay olarak İslami usullere uygun olarak kesiyor, milyonlarca ihtiyaç sahibine konserve şeklinde kıyma kavurma ve kuşbaşı olarak yıl boyu dağıtıyoruz. Bu bağlamda destekleri için valimize, Türk Kızılay ve ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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