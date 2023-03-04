Vali Gürel’den TSO’ya "teşekkür belgesi"

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Fatih Çapraz’a teşekkür belgesi verdi.

Vali Fuat Gürel, depremler sonrası afetzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteklerde bulunan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür belgesi takdim etti. Deprem bölgesinde kurulması planlanan Karabük Mahallesi Konteyner Evleri Sitesi hakkında TSO Başkanı Fatih Çapraz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bilgi paylaşımında bulunan Vali Fuat Gürel, bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu.