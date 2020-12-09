banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Kiralar ertelendi, sağlıkçılara ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
Kiralar ertelendi, sağlıkçılara ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı?
Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı?
Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız
Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız

Vali Gürel’den sağlık kuruluşlarına ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi ve Karabük’ün 34. Aile Sağlığı Merkezi (ASM) olarak açılan Karabük Mahallesi Umut Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

KARABÜK 09.12.2020, 16:40
Vali Gürel’den sağlık kuruluşlarına ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi ve Karabük’ün 34. Aile Sağlığı Merkezi (ASM) olarak açılan Karabük Mahallesi Umut Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile birlikte KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Nihat Yılmaz’dan hasta ve yatak sayıları hakkında bilgiler alan Vali Gürel, Acil Servis ve Korona virüs (Covid-19) bölümlerini ziyaret etti.

Acil servise başvuran hasta sayısı, yatan hasta sayısı ve yoğun bakımlar hakkında bilgi alan Vali Gürel, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Fuat Gürel, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile birlikte Karabük Toplum Sağlığı Merkezine bağlı olarak hizmet veren Umut Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinde Dr. Rahmi Oğuz Şeker’den bilgiler aldı. Gürel, ASM’nin Karabük’e ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
14°
açık