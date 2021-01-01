Vali Gürel’den güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti

Karabük Valisi Fuat Gürel Emniyet ve Jandarma kafamı noktalarını ziyaret ederek görevli personellerin yeni yılını kutladı.

Vali Fuat Gürel, vatandaşlarınn huzur ve güvenliği için Perşembe akşamı 21.00’den Pazartesi sabah 05.00’a kadar sürecek yılbaşı kısıtlamaları kapsamında kentin değişik bölgelerinde bulunan emniyet ve jandarma kapama noktalarını ziyaret ederek görevli personellerin yeni yıllarını kutladı.

Vatanın ve milletin birliğini, huzur ve güvenliğini korumak adına mesai, tatil, bayram, yılbaşı demeden görev başında bulunan tüm güvenlik güçlerinin yeni yıllarını tebrik eden Vali Fuat Gürel, “Pazartesi 5 e kadar olan süreç içerisinde bütün güvenlik güçlerimiz görevlerinin başında vatandaşımızın huzur ve güveni için nöbetlerine devam ediyorlar. Tüm tedbirlerimizi planladık emniyet güçlerimizde bunların takibini yapmakta. Şuana kadar hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah bu yeni yıl süreci içerisinde de vatandaşlarımızın duyarlılığı ile bu süreci tamamlamış olacağız. Ben bütün hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl sağlıklı huzurlu ve mutlu bir yıl diliyorum. İnşallah bu Covid-19 illetinden de kısa sürede kurtuluruz ve arkadaşlarımızda normal mesailerine geçmiş olur" diye konuştu.

Vali Fuat Gürel’in Safranbolu ilçesinde Polis Kapama Noktalarına gerçekleştirdiği ziyaretlerde Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz eşlik etti.