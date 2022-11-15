Vali Gürel’den emniyet personellerine başarı belgesi

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürlüğünün değişik şubelerinde görev yapan personelleri üstün gayretlerinden dolayı ‘Başarı Belgesi’ ile ödüllendirdi.

Vali Gürel, vatandaşların huzuru ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin narkotik başta olmak üzere asayiş, terör, kaçakçılık, siber suçlar ve daha birçok alanda fedakarca görev yaparak amansız bir mücadele veren emniyet mensuplarının başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Daha sonra Gürel, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Avcı ile birlikte personellere başarı belgelerini takdim ederek aileleri ve sevdikleriyle mutlu bir hayat geçirmeleri temennisinde bulundu.

Polisevinde gerçekleşen programa Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, POMEM Müdürü Zekeriya Çoban, Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Avcı, komiser, komiser yardımcıları ve polis memurları katıldı.