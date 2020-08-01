Vali Gürel’den bayram ziyareti

Karabük Valisi Fuat Gürel, protokol üyeleri ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla Karabük Eğitim ve Araştır Hastanesini ziyaret etti.

Hastaları, odalarında ziyaret eden Vali Gürel, geçmiş olsun dileklerini ileterek, tüm hastalara acil şifalar diledi. Hastaların durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Gürel, hasta yakınları ile de bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Son olarak Hastane personeli ile de bayramlaşan Vali Gürel, tüm personele görevlerinde kolaylıklar dileyerek, ziyaretine son verdi.