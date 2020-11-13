Vali Gürel’dem Kız İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunu ziyaret etti.

Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Fatma Yıldız Cünük’ten okul ile ilgili bilgiler alarak 9. sınıfları ziyaret eden Vali Gürel, salgın hastalık nedeniyle haftada iki gün okula gelen ve diğer günler VKS üzerinden dersleri evlerinden takip eden öğrencilerle bir süre sohbet etti. Eğitim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilere kitap hediye eden Vali Gürel, maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundu.

Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile aynı binada eğitim gören Kardemir İmam Hatip Ortaokulu ziyaretinde 5. sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Vali Gürel, VKS üzerinden evlerinden derse katılan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Maske, mesafe ve temizlik konularından öğrencilere uyarılarda ve tavsiyelerde bulunan Vali Gürel öğrencilere kitap hediye etti.

Ziyaret ettiği sınıflarda günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren Vali Gürel, daha sonra okuldan ayrıldı.