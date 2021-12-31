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Vali Gürel ve il protokolünden yılbaşı mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel ve il protokolü yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

KARABÜK 31.12.2021, 15:34
Vali Gürel ve il protokolünden yılbaşı mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel ve il protokolü yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Fuat Gürel mesajında, “2022 yılının tüm zorlukların aşıldığı, birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlendiği, sosyal ve ekonomik olarak başta kentimizin ve ülkemizin refah içinde olduğu bir yıl olmasını diliyor ve bunların gerçekleşmesi için olanca gayretimizle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. 2021 yılı Karabüklü sanayicilerimizin ihracat alanında rekorlara koşan, turizm faaliyetlerinde ilimizin potansiyellerini daha fazla açığa çıkaran, Ar-Ge konusunda öne çıkan çalışmaların gerçekleştiği, kamu yatırımlarının hızla devam ettiği zorlu, ancak önemli bir yıl olarak kayda geçti. Pandeminin kısıtlayıcı etkilerinden önümüzdeki yıl tamamen sıyrılacağımız, aşılamanın ve tedbirin önemini unutmayacağımız bir yıla adım atacağımızı umut ediyorum. Turizm ve tanıtım faaliyetlerinde ortaya koyduğumuz kararlılıkla önemli bir uluslararası destinasyon olmak, yeni nesil teknolojik alanlarda önemli bir merkez haline gelmek, kentimizde yaşayan öğrencilerimizle aktif çalışmalar içerisine girerek şehre dinamizm ve değer katmak, ihracat ve üretim konusunda hedefleri daha da yükselterek geçen yılın rekorlarını aşmak öncelikli amaçlarımız. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın her türlü sıkıntıdan uzak, huzur dolu bir yıl olmasını temenni ediyor, Ülkemiz ve Karabük’ümüz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bıraktıklarını belirttiği mesajında, “Safranbolumuz için güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığım 2022 yılını, siz değerli hemşehrilerimle birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu yıl dünyamız ve ülkemiz adına zorlu süreçlerden geçtiğimiz bir yıl oldu. Büyük Safranbolu Belediyesi ailesi olarak, ilçemize en güzel hizmeti vermek adına dolu dolu bir yılı geride bıraktık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, STK’lar ve en önemlisi halkımızla istişare içerisinde geçmişten emanet aldığımız Safranbolumuza ve Safranbolu halkına en güzel hizmeti vermeye gayret gösterdik. Yeni yılda da, görevi devraldığımız ilk günkü heyecan ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle emekçinin ezilmediği, özgürlüklerin kısıtlanmadığı, insanların yaşam kalitesinin arttığı, katillerin ve tacizcilerin cezalarının en ağır şekilde verildiği bir dünya ümidi ile başta mesai arkadaşlarım ve Safranbolulu hemşehrilerim olmak üzere, ülkemizin ve dünyanın yeni yılını kutluyor, 2022’nin sağlık, umut ve başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni miladi yılın bütün insanlığa hayırlar getirmesini dileyen AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ise şu ifadeleri kullandı: “Hedefimiz ve yolumuz belli. Yeni yılda da 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bugün ve yarın birlik beraberliğimiz devam ettiği sürece, yolumuzdan hiçbir sapma olmadan büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme yolunda hedefimizden sapmadan yolumuza devam edeceğiz. Nedeni ve kaynağı ne olursa olsun yaşadığımız her olay, bizi birbirimize daha da kenetledi. Her zaman olduğu gibi mazlumun ve mağdurun yanındaki duruşumuzdan, ekonomik ve toplumsal istikrar hedefimizden hiç sapmadık. Siyasi, ekonomik ve sosyal politikalarımızda, yatırımlarımızda ve özellikle salgınla mücadelemizde ortaya koyduğumuz dik ve kararlı duruşumuzla, her zorluğun üstesinden gelebilen Türkiye’yi tüm dünyaya gösterdik. Gördük ki başımıza salgın, deprem, terör, hangi musibet gelirse gelsin, hangi hain girişimle kuşatılmış olursak olalım, milletimiz ve devletimiz ele ele oldukça sırtımız yere gelmez. Ekonomik saldırılar içinde bulunduğumuz krizden halkımızın özverili oluşu ve farkındalığı ile her zorlukta olduğu gibi bu zorluktan da ayağa kalkmasını bildik. Bu duygularla, 2022 yılının birlik ve beraberliğimizin hakim olduğu, her bir insanımızın geleceğe daha umutla baktığı, sağlıklı, huzurlu, mutlu, hayırlı ve bereketli bir yıl olması dileklerimle, hemşerilerimin yeni yılını kutluyor, güzel Karabük’ümüz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, yeni yıl sebebiyle bir yayımladığı mesajında, “İhracat rekorları kırdığımız 2021 yılı başarılar kadar pandemi sürecinin sağlık alanındaki etkilerinin biraz olsun hafiflediği bir yıl oldu. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, 2021 yılı boyunca ticaretten sanayiye, eğitimden üretime her alanda Karabük için çalışan, çaba gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Umutlarımız, beklentilerimiz ve ulaşmak için çaba gösterdiğimiz hedeflerimiz, gelecekle aramızda en güçlü bağdır. 2022 yılında da bu hedefler için ortak çaba gösterecek, yeni ufuklarla kente değer katmaya devam edeceğiz. 2022 yılının sevginin, saygının, barışın ve kardeşliğin ve güzelliklerin paylaşıldığı bir yıl olmasını diliyor, herkesin yeni yılını içtenlikle kutluyorum” ifadelerini yer verdi.

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