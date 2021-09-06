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Vali Gürel ve İl Özel İdaresi ekipleri Kastamonu’da çalışmaları tamamladı

Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Özel İdaresi ekipleri, sel bölgesi olan Kastamonu’daki çalışmalarını tamamlayarak Karabük’e döndü.

KARABÜK 06.09.2021, 15:20
Vali Gürel ve İl Özel İdaresi ekipleri Kastamonu’da çalışmaları tamamladı

Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Özel İdaresi ekipleri, sel bölgesi olan Kastamonu’daki çalışmalarını tamamlayarak Karabük’e döndü.

Karabük İl Özel İdaresi, Kastamonu’nun Şenpazar ve Devrekani ilçesinde, Vali Fuat Gürel’in koordinatörlüğünde çalışmalarını tamamladı. Selden zarar gören iki ilçede 12 personelle yürütülen çalışmalarda 2 kepçe, 4 kamyon, dozer, greyder, kazıcı yükleyici, tır ve pickup yer aldı.

İlçelerdeki menfezlerin açılmasını da sağlayan ekipler, çalışmalarını tamamlayarak kente dönüş yaptı.

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