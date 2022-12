Vali Gürel vatandaşların sorunlarını dinledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, halk günü toplantılarıyla vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Gürel, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini not aldı. Görüşmelere katılan vatandaşlarla tek tek görüşen Vali Gürel, iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar verdi. Gürel, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere her zaman açık" diye konuştu.

Halk gününde; Vali Yardımcısı Osman Sak, Karabük Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Çalışma Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Çalışma ve iş Kurumu Müdürü Mustafa Çalış, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz, Açık Kapı Şube Müdürü Gülnur Berber Dereli hazır bulundu.