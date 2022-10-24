Vali Gürel TSO yönetim kuruluna başarılar diledi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Fatih Çapraz, yeni Meclis Başkanı Adnan Çebi, Vali Gürel’i ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel, TSO Yönetim Kuruluna yeni seçilen üyelerle tek tek tanışarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Fatih Çapraz ve Meclis Başkanı Adnan Çebi’yi tebrik eden Gürel, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Başkan Çapraz da yapacakları çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak misafirperverliklerinden dolayı Vali Gürel’e teşekkür etti.