banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Evliliğe ilk adım tektaş pırlantaların fiyatı katlandı
Evliliğe ilk adım tektaş pırlantaların fiyatı katlandı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!

Vali Gürel, Taş Ocağında incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumayanı Taş Ocağında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KARABÜK 18.06.2022, 18:56
Vali Gürel, Taş Ocağında incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumayanı Taş Ocağında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel, "Bu ay sonunda kurulum işlemini tamamlayıp, malzeme üretimine başlamayı hedefliyoruz.Karabük’ümüze ve ilçelerimize hayırlı olsun" dedi.

İncelemelerde Vali Gürel’e İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve meclis üyeleri katıldı.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu