Vali Gürel, Taş Ocağında incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumayanı Taş Ocağında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel, "Bu ay sonunda kurulum işlemini tamamlayıp, malzeme üretimine başlamayı hedefliyoruz.Karabük’ümüze ve ilçelerimize hayırlı olsun" dedi.

İncelemelerde Vali Gürel’e İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve meclis üyeleri katıldı.