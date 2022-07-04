Vali Gürel, sel afetinin ardından başlatılan onarım çalışmalarını inceledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, sel afetinin etkilediği Yenice ve Eskipazar ilçelerinde başlatılan onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Fuat Gürel, geçtiğimiz hafta hayatı olumsuz etkileyen yoğun sağanak yağışın taşkına neden olduğu Yenice ilçesinde dere yatağı, köprü ve tahrip olan yol ve su onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Yasin Erdem’den ve yetkililerinden bilgiler alan Gürel, yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirdikten sonra vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Vali Gürel vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve en kısa sürede bitirileceğini, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Eskipazar ilçesinde de su taşkını, sel ve heyelandan etkilenen Sofular ve Hamzalar Köylerinde inceleyen Gürel, Kaymakamı Furkan Korkusuz ve yetkililerden bilgiler aldı.