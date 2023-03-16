Vali Gürel şehitleri unutmadı

Karabük Valisi Fuat Gürel, şehit ailelerinin evlerine konuk oldu.

Vali Gürel, Şehit Polis Memuru Recep Çakıl’ın anne ve babası Şamiye ve Mehmet Çakıl ile Malül Gazi Yüksek Orak ve ailesinin evlerine konuk olarak sorunlarını dinledi.

Safranbolu Kaymakam Vekili Eflani Kaymakamı Gizem Tokur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ile İlçe Müftüsü İsmail Temur’un eşlik ettiği ziyarette Şehit Polis Memuru Recep Çakıl ve tüm şehitler başta olmak üzere ebediyete irtihal eden gazilerin ruhuna ithafen Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.