Vali Gürel, şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmıyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, malul gazi Yakup Yavuz ile 1993 yılında şehit olan J. Er Halil Gözlemeci’nin ailesini evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

Vali Fuat Gürel, beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ile birlikte malul gazi Yakup Yavuz ile Iğdır’da şehitlik mertebesine ulaşan J. Er Halil Gözlemeci’nin annesi Mükerrem, oğlu Sadık, kardeşleri Ahmet ve Mehmet Gözlemeci’yi evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

Aileler ile yakından ilgilenerek ailelerin minik fertlerine çeşitli hediyeler veren Gürel, misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Gürel, gazi Yavuz ve ailesi ile şehit Gözlemci’nin ailesine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunan

Ziyarette Şehit Halil Gözlemeci ve tüm şehitler başta olmak üzere ebediyete irtihal eden gazile için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.