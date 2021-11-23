Vali Gürel safran üreticileri ile bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, dünyanın en pahalı baharatı olan safranın üreticileri ile bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.

Programa Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Emre, İlçe Orman İşletme Müdürü Sema Altunay ve safran üreticileri katıldı.

Üreticilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Gürel, safranın ilçede sadece bir tarım ürünü olmadığını, turizmi de canlandırdığını söyledi. Safranın ilçeye adını verdiğine işaret eden Gürel, safran üretimini her yıl artıracaklarını belirterek üreticilere de emeklerinden dolayı teşekkür etti.