Vali Gürel özel yetenekli öğrencilerle bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Karabük Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ni (RAM) ziyaret etti.

Genel yetenek, resim ve müzik gibi dallarda yetenekli olan öğrencilerin sınavla seçildiği Bilim Sanat Merkezinde sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Fuat Gürel, akademik başarısı yüksek yetenekli çocuklarla sohbet ederek etkinlikleri hakkında bilgi aldı.

Atölye ve birimleri dolaşan Vali Gürel, Bilim ve Sanat Merkezi Kurum Müdürü Seçil Araşkal ile Karabük Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Özkan Özçelik’ten çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Okulda görevli öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim faaliyetleri hakkında bir süre sohbet eden Vali Fuat Gürel, öğrencilerin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için kendi elleriyle hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astı.

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ziyaretinde Vali Fuat Gürel’e İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Müdür Yardımcısı Erdal Üngören ile Şube Müdürleri eşlik etti.