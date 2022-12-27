Vali Gürel okul inşaatlarını inceledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda devam eden deprem güçlendirme ve onarım çalışmaları ile yıkımı yapılarak yeniden yapılan okul inşaatlarında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile birlikte Fevzi Çakmak Ortaokulu yapım inşaatı, Kıymet ve Mustafa Yazıcı Anadolu Lisesi deprem güçlendirme ve onarım çalışmaları, 75. Yıl Karabük Anadolu Lisesi deprem güçlendirme ve onarım çalışmaları, Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu deprem güçlendirme ve onarım çalışmaları ile Namık Kemal İlkokulu’nda devam eden deprem güçlendirme ve onarım çalışmalarını inceleyen Vali Gürel, İl Özel İdaresi yetkilileri ile yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.