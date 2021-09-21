Vali Gürel, öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan 3 bin kişi kapasiteli Bahaddin Gazi KYK Erkek Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu.

Vali Gürel’e eşlik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, yurtlarla alakalı genel bilgi verdi. KYK Yurtlarında hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Güven, “KBÜ’de 27 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde il genelinde bulunan 7’si kız, 2’si erkek olmak üzere 9 yurdumuzda tüm hazırlıklar tamamlandı. Yurtlarımızın kapasitesi 5 bin 586 kız, 4 bin 910 erkek olmak üzere toplam 10 bin 496. Yurtlarımızda pandemi sebebi ile hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak planlama yapıldı, artık öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz” dedi.

Bahaddin Gazi KYK Erkek Öğrenci Yurdunda bulunan öğrenci odaları, kütüphane, kafeterya, yemekhane ve sosyal alanlarda incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, tüm yurt çalışanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, üniversitede okuyacak öğrencilere başarılar diledi.