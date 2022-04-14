Vali Gürel muhtarlara yönelik verilen eğitim toplantısına katıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük merkez köy ve mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen eğitim toplantısına katıldı.

Vali Fuat Gürel, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde olabilmeleri amacıyla; İl ve İlçe Yönetimi, Muhtarların Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Muhtarlar Bilgi Sistemi ve Muhtarlık Müessesesi ve Organları konularında düzenlenen eğitime katıldı.

Valilik Büyük Toplantı Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılarak Karabük merkez ilçe köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Gürel, muhtarların istek, şikâyet ve önerilerini de dinledi.