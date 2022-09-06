Vali Gürel minik öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının ilk gününde okula uyumlarının ve adaptasyonlarının sağlanması amacıyla normalden bir hafta önce okula başlayan minik öğrencileri ziyaret etti.

Vali Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Müdür Yardımcısı Erdal Üngören ile birlikte Uyum Haftası çerçevesinde Şerife Bacı Anaokulu, Sevgi Bağı Özel Eğitim Anaokulu ile 5000 Evler Ömer Lütfü Özaytaç İlkokulu 1. Sınıfı ile Anaokuluna başlayan minik öğrencileri ziyaret etti.

Çocuklarla ve çocuklarının ilk gün heyecanına ortak olmak için bekleyen velilerle bir süre sohbet eden Vali Gürel, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Minik öğrenciler ile tek tek tanışan Gürel öğrencilere çikolata ikram etti.

Sınıf ziyaretlerinin ardından Şerife Bacı Anaokulu, Sevgi Bağı Özel Eğitim Anaokulu ile 5000 Evler Ömer Lütfü Özaytaç İlkokulunda görevli öğretmenlerle bir araya gelen Vali Gürel 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak kolaylıklar diledi.