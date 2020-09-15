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Vali Gürel, KARDEMİR AŞ. Genel Müdürü Utkanlar’a başarılar diledi
KARABÜK VALİSİ FUAT GÜREL, KARDEMİR AŞ. GENEL MÜDÜRÜ OLARAK ATANAN NECDET UTKANLAR'A İADE-İ ZİYARETTE BULUNARAK “HAYIRLI OLSUN” DİLEKLERİNDE BULUNDU.
KARABÜK 15.09.2020, 17:21
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Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR AŞ. Genel Müdürü olarak atanan Necdet Utkanlar’a iade-i ziyarette bulunarak “Hayırlı olsun” dileklerinde bulundu.
KARDEMİR AŞ Genel Müdürlük binasında gerçekleşen ziyarette Genel Müdür Utkanlar’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Gürel çalışmalarında başarılar diledi.
Nazik ziyareti için Vali Fuat Gürel’e teşekkür eden Genel Müdür Utkanlar güzel temennileri için teşekkür etti.
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