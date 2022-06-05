Vali Gürel, Karabük’ün il oluşunun 27. yılını kutladı

Karabük Valisi Fuat Gürel, cumhuriyet kenti Karabük’ün il oluşunun 27. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gürel, mesajında, "Takvimler 3 Nisan 1937’yi gösterdiğinde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları ile dökülen Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalarının ilk harcı Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayileşme büyüme ve gelişmesinin de nüvesi olmuştur. ’Fabrikalar Kuran Fabrika’ unvanı ile ülkemizin birçok noktasının ilk tuğlası niteliğinde olan ilimiz aynı zamanda ülkemizin istihdam, kültür, sanat ve eğitim altyapısının oluşmasında da önemli bir yapı taşı olma sorumluluğunu hakkıyla yerine getirmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kısa süre içerisinde cefakarca bir çabanın eseri olarak demir ağların merkezi haline gelen Karabük’ün 6 Haziran 1995 tarihinde de Türkiye’nin 78. ili olduğunu aktaran Gürel, "Pek çok kültüre ev sahipliği yapmış olmanın, zamanın ötesinden dünyaları seyeran etmenin verdiği bambaşka bir çekicilikle Karabük’te insan elbette kendini bulur, kendini tanır ve kendini keşfeder. Geçmiş de gelir gözünün önüne, geleceği de görür ötelerde. Bu duygu ve düşüncelerle Karabük’ümüzün bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hemşehrilerimin Karabük’ümüzün il oluşunun 27. yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi.