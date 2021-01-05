Vali Gürel, Karabük’teki DSİ yatırımlarını inceledi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Karabük’te yapımı devam eden proje alanlarında incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve kurum müdürleri ile birlikte sırasıyla; Eskipazar Haslı Barajı, Eskipazar Ova Barajı, Karabük Hanköy Regülatörü, Karabük Merkez Eskipazar Çayı Taşkın Koruma İnşaatı, Safranbolu Aldeğirmen Barajı İnşaatı, Karabük Su Arıtma Tesisi ile Safranbolu Arıtma Tesisi İnşaatında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden ve DSİ 23. Bölge Müdür Vekili Yasin Devrim’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnceleme gezisinin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Gürel, belli başlı yatırımlarda sona doğru gelindiğini belirterek, “Bugün Karabük Milletvekillerimiz ve DSİ Bölge Müdür Vekilimiz ile birlikte özellikle 2020 yılında ilimizde yapımı devam eden belli başlı işleri yerinde gördük. Göletler, barajlar, tahkimatlar, Safranbolu Arıtma Tesisi ve Karabük Belediyesinin sertlik giderici tesislerini beraber gezdik. Buralarda, özellikle 2020 yılı içerisinde çok büyük işler yapıldı, 2019 yılında 14 milyonluk bir kaynak harcandı, ancak yoğun takip ve uğraşlar sonucu 2020 yılın da 50 milyonluk bir kaynak kullanıldı. Özellikle belli başlı yatırımlar sona doğru getirildi. İçinde bulunduğumuz Safranbolu Arıtma Tesisi de inşallah bu sene devreye girecek, Karabük Belediyesine yapılan tesis de devreye girecek. Diğer yatırımlarımızı da bitirebilmek için çalışıyoruz. Bugün gezdiklerimiz belli başlı yatırımlar. Bu yıl özellikle Aldeğirmen Barajını gündemimize aldık, bölgemizin en önemli yatırımı, üç yıl içinde tamamlayıp işletmeye almayı düşünüyoruz. Bakanlığımız ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz nezdinde girişimlerimiz sonucunda ödenek miktarını artırdık. Yapımı devam eden projeleri ve yeni programa alınacak projeleri takip ediyoruz. Amacımız bölgemize hizmet getirebilmek, bölgemiz insanının kalkınmasına ve refahının artırılmasına katkı sağlayabilmek. Bu yatırımların hayata geçirilmesinde yoğun mesai harcayan, başta Milletvekillerimiz olmak üzere, DSİ Yetkililerimize ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ederim. İnşallah bölge insanımız bu hizmetlerden kısa sürede en üst seviyede faydalanmış olacak” diye konuştu.