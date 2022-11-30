Vali Gürel halkın sorunlarını dinliyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, halk günü toplantısıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinleyen Vali Gürel, vatandaşların taleplerinin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar verdi.

Gürel, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere her zaman açık" dedi.