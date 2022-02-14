Vali Gürel, Hadrianoupolis Antik Kenti’ni ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, M.Ö. 1’inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8’inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianoupolis Antik Kenti’ni gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel’e ziyarette Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eskipazar Kaymakam Vekili Yasin Erdem, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun eşlik etti.

"Karadeniz’in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki 5 bin 500 yıllık Hadrianaupolis Antik kentini inceleyen Vali Gürel, 2021 yılı kazı çalışmaları, 2022 yılı kazı planları ile antik kentin ören yeri olması açısından önem arz eden Karşılama Merkezi, Geç Roma Villası ile Hamam A yapısının üstlerinin çatı ile kaplanması projeleri ilgili Kazı Başkanı Doç.Dr. Ersin Çelikbaş’tan bilgiler aldı.

Antik kentin bölge turizmi açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Gürel, Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ve kazı ekibine çalışmalarında başarılar diledi.