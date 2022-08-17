Vali Gürel, Hadrianoupolis Antik Kenti’ndeki çalışmaları inceledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, M.Ö. 1’inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8’inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianoupolis Antik Kenti’ni gezerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerde Vali Fuat Gürel’e, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Genel Meclis üyeleri Sırrı Şen ve Sunay Yaka ile ilçe protokolü eşlik etti.

"Karadeniz’in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki 5 bin 500 yıllık Hadrianaupolis Antik kentini inceleyen Vali Gürel, yapılan kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkartılan Roma Konutu, Kilise ve Hamamda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.