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Vali Gürel gazi Doğancı’yı ziyaret etti
KARABÜK VALİSİ FUAT GÜREL, HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PKK’LI TERÖRİSTLERİN YOLA YERLEŞTİRDİKLERİ EL YAPIMI PATLAYICININ İNFİLAK ETMESİ SONUCU YARALANARAK MALUL GAZİ OLAN UZMAN ÇAVUŞ HAKAN DOĞANCI'YI BABA OCAĞINDA ZİYARET ETTİ.
KARABÜK 27.08.2020, 15:12
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Karabük Valisi Fuat Gürel, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak malul gazi olan Uzman Çavuş Hakan Doğancı’yı baba ocağında ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahattin Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ile birlikte Üçbaş Köyü Muhtarı Metin Doğancı’nın oğlu Uzman Çavuş Hakan Doğancı’yı baba ocağında ziyaret eden Vali Gürel, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı gazi Doğancı’ya acil şifalar temennisinde bulundu.
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