Vali Gürel gazi Doğancı’yı ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak malul gazi olan Uzman Çavuş Hakan Doğancı’yı baba ocağında ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahattin Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ile birlikte Üçbaş Köyü Muhtarı Metin Doğancı’nın oğlu Uzman Çavuş Hakan Doğancı’yı baba ocağında ziyaret eden Vali Gürel, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı gazi Doğancı’ya acil şifalar temennisinde bulundu.