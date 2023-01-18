Vali Gürel evlere konuk oluyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, vatandaşların evlerine konuk olarak taleplerini dinliyor.

Her hafta düzenli olarak evlere konuk olarak Gürel, vatandaşların sorun, talep ve şikayetlerini dinleyerek not alıyor. Vali Gürel’i evlerinde ağırlamaktan mutlu olduklarını aileler, Gürel ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz’a teşekkür etti.

Vali Gürel, konuk olduğu evler ve mahallelerde çocukların da isteklerini kırmazken, hediyeler verdi.