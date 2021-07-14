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Vali Gürel başkanlığındaki Halk Günü Toplantıları devam ediyor

Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirdikleri Halk Günü Toplantıları Vali Fuat Gürel başkanlığında devam ediyor.

KARABÜK 14.07.2021, 13:44
Vali Gürel başkanlığındaki Halk Günü Toplantıları devam ediyor
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Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirdikleri Halk Günü Toplantıları Vali Fuat Gürel başkanlığında devam ediyor.

Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı’na Vali Yardımcısı Ertuğrul Arslan, Kaymakam Adayı Feyza Nur Odabaşı, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, İş-Kur Müdürü Mustafa Çalış, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Gökmen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ile Valilik Açık Kapı Şube Müdür V. Hasan Çırakoğlu katıldı.
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