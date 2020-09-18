Vali Gürel bağ bozumuna katıldı
KARABÜK VALİSİ FUAT GÜREL, ÇERÇİLER MAHALLESİ İLE ÖDEMİŞ KÖYÜNÜ ZİYARET EDEREK, BAĞ BOZUMUNA KATILDI.
Karabük Valisi Fuat Gürel, Çerçiler Mahallesi ile Ödemiş köyünü ziyaret ederek, bağ bozumuna katıldı.
Vali Fuat Gürel’e; İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü eşlik etti.
Ödemiş köyünde bağcılık yapan İbrahim Yıldız ile Çerçiler Mahallesi’nde bağcılık yapan Nizamettin Alper’e ait üzüm bağını ziyaret eden Gürel ve protokol üyeleri, üzüm bağlarını gezerek yetiştirilen üzüm çeşitleri hakkında İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve çiftçilerden bilgi alarak üzüm hasadı gerçekleştirdi.
Misafirperverlikleri için Nizamettin Alper, İbrahim Yıldız ve ailelerine teşekkür eden Vali Gürel, yetiştirdikleri ürünün kazancının bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.
Ziyaretlerde Ödemiş Köyü Muhtarı Abdullah Peker ile Çerçiler Mahallesi Muhtarı Halim Kaya, Vali Fuat Gürel ve protokol üyelerine eşlik etti.
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