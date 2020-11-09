Vali Fuat Gürel’den 10 Kasım mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Fuat Gürel, Türk milletinin O’nun önderliğinde yazdığı eşi ve benzeri görülmemiş İstiklâl ve İstikbal destanının bugün de tüm dünyada bayrak, vatan ve hürriyet aşkının sönmez meşalesi olmaya devam ettiğini belirtti.

Gürel mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 82 yılında sevgi, saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Hayatını ülkesinin ve milletinin bekası ve selametine adayan Büyük Önder’in “En büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği Türk gençliğinin millî birlik ve beraberlik şuuru ile Ülkemizi O’nun gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma ülküsü etrafında kenetlenerek elde ettiği başarı ve kazanımlar; bugün Ülkemizi dünya politikası ve ekonomisinde söz sahibi bir ülke konumuna getirmiştir. Atalarımızın aziz hatıralarının değerinin idrakiyle Cumhuriyetimizin vakarını her şeyden üstün tutarak Atatürk’ün ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığımız ile milletimizin alî hedeflerine koşuyor olmak bizler için en büyük gurur ve onur kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, eşsiz devlet adamı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyor, O’na, kahraman silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden şanlı gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.