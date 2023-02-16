Vali depremzedelerle bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi’nde misafir edilen depremzede ailelerle bir araya geldi.

Depremden etkilenen bölgelerde görev yapan öğretmenler ile vatandaşlardan oluşan misafirlere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gürel, "Devlet ve millet olarak tek yürek olduk, bu sıkıntılı süreci de hep birlikte el ele vererek birlikte aşacağız. Sizler devletimize ve milletimize emanetsiniz" diye konuştu.