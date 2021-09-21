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Uzun, grup yollarındaki asfalt çalışmalarını inceledi

Karabük Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eflani ilçesinde asfalt çalışmalarının devam ettiği grup yollarında incelemelerde bulundu.

KARABÜK 21.09.2021, 12:32
Uzun, grup yollarındaki asfalt çalışmalarını inceledi

Karabük Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eflani ilçesinde asfalt çalışmalarının devam ettiği grup yollarında incelemelerde bulundu.

Karabük İl Özel İdaresi kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Genel Sekreter Mehmet Uzun Eflani ilçesine bağlı Bostancı-Ovacuma-Safranbolu grup yolunda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Özel İdaresi Mühendislerinden Büşra Tuncer’in eşlik ettiği incelemede Uzun, Asfalt Formeni Ali Coşkun’dan bilgiler aldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Sekreter Uzun, asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı asfalt ekibimiz, çalışmalarına devam ediyor. Bizlerde sahada yapılan çalışmaları takip ediyoruz. Bu sene başında belirlenen hedeflere ulaşmak için ekiplerimiz yoğun bir çaba sarf ediyor. İnşallah bu özveri ve yoğun çalışma neticesinde de hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

Açıklamanın ardından Uzun, ekiplere yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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