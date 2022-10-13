Ünlü manken Aral’dan anne sütü tepkisi

Ünlü manken ve sunucu Tuğçe Aral, cilt için faydalı ve yararlı bir ürün olduğu iddia edilen anne sütünün para karşılığında satın alınmasına tepki gösterdi.

Tuğçe Aral, yüzündeki sivilce izleri dolayısıyla ünlü bir güzellik uzmanı ile yaptığı görüşme hakkında karşılaştığı durumu sosyal medya hesabından anlattı.

Güzellik uzmanının kendisine anne sütünü önerdiğini belirten Aral, “Cildi yeniliyor ve besliyormuş. Hollywood yıldızları da kullanıyormuş. Bazı annelerin sütlerini para karşılığında vermeye gönüllü olduğundan bahsetti” dedi.

Bir bebeğin hakkına giremeyeceğini ifade ederek duruma tepki gösteren ve teklifi reddettiğini aktaran Aral, diğer insanları da bu konuda duyarlı olmaya davet etti.