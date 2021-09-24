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Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu öğrenciler için toplandı

Karabük Üniversitesinde Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim için kente gelecek olan üniversite öğrencilerinin rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği ‘Üniversite Huzur ve Güven Arttırma İl Komisyon Toplantısı’ yapıldı.

KARABÜK 24.09.2021, 12:10
Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu öğrenciler için toplandı

Karabük Üniversitesinde Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim için kente gelecek olan üniversite öğrencilerinin rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği ‘Üniversite Huzur ve Güven Arttırma İl Komisyon Toplantısı’ yapıldı.

Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük Üniversitesi Yetkilileri, Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse ile İl Emniyet Müdürlüğünün istihbarat ve terörle mücadele birim sorumluları katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ‘Huzurlu Üniversite Güvenlik Standartları’ çerçevesinde analiz ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ tarafından kentte gerçekleşen öğrenci olayları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik sunum yapıldı.

KBÜ’ye bağlı yüksekokullar, yerleşkeler ve yurtların fiziki durumları, güvenlik açısından alınan ve alınacak tedbirlerlerin komisyon tarafından tek tek değerlendirildiği toplantıda KYK ve özel yurtların kapasiteleri ile özel yurt ve pansiyonların sıkı bir şekilde denetlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Defterdarlık ve Karabük Belediyesinden oluşacak bir komisyonun kurulması kararlaştırıldı.

Yerleşkelere yönelik alınması gereken güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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