Üniversite barınma ve güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı

Karabük’te, 2021-2022 Akademik Yılında uygulanacak önlemlere ilişkin “Üniversite Barınma ve Güvenlik Tedbirleri” toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Safranbolu Çiçekler Evinde düzenlenen toplantıya Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Albay Tuncay Caferoğlu, İlçe Belediye Başkanları, KBÜ Rektör Yardımcıları, Kurum Müdürleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven tarafından, kentteki kamu ve özel yurt sayısı, kapasiteleri başta olmak üzere KYK yurtlarında alınan pandemi tedbirleri hakkında Vali Fuat Gürel ve katılımcılara sunum gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ tarafından ise gerçekleşen öğrenci olayları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik sunumun yapıldığı toplantıda öğrencilerin konaklama, ulaşım konuları başta olmak üzere üniversitede huzurlu ve başarılı bir akademik eğitim hizmeti verilebilmesi için alınan güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.