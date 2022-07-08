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Ünal’dan bayram mesajı

Safranbolu TSO Meclis Başkanı ve aynı zaman Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, Kurban Bayramı mesajı yayınladı.

KARABÜK 08.07.2022, 16:10
Ünal’dan bayram mesajı

Safranbolu TSO Meclis Başkanı ve aynı zaman Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, Kurban Bayramı mesajı yayınladı.

Ünal, mesajında, “ Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel, en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini bayramlarımız; sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine ve geleceğe daha da güvenle bakmamıza vesile olan özel günlerdir. Bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramına ulaşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Mübarek Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa barış, sevgi, kardeşlik, huzur, güven, birlik ve beraberlik getirmesini temenni ediyor, milletimize ve ülkemize huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle Kurban Bayramımızı en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi.

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